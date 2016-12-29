تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا» في عسير

محمد طحيطح (صدى):
سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حالتي إصابة جديدتىن لإمرأتين وافدتين بفيروس “كورونا” في عسير، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء في مهد الذهب، وعدم وقوع أي حالات وفاة.
سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حالتي إصابة جديدتىن لإمرأتين وافدتين بفيروس “كورونا” في عسير، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء في مهد الذهب، وعدم وقوع أي حالات وفاة.
وقالت الوزارة : إن الإصابة الأولى لإمرأة وافدة تبلغ من العمر 30 عاماً وهي من الممارسين الصحين ومن الحالات المخالطة المكتسبة داخل المنشآت الصحية وأدخلت مستشفي حكومياً في عسير ومازالت حالتها مستقرة.
وأضافت : الإصابة الثانية لإمرأة وافدة أخري تبلغ من العمر 41 عاماً وهي من الممارسين الصحين ومن الحالات المخالطة المكتسبة داخل المنشآت الصحية وأدخلت مستشفي حكومياً في عسير، وحالتها مستقرة.