تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا» في عسير

محمد طحيطح (صدى):

سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حالتي إصابة جديدتىن لإمرأتين وافدتين بفيروس “كورونا” في عسير، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء في مهد الذهب، وعدم وقوع أي حالات وفاة.

وقالت الوزارة : إن الإصابة الأولى لإمرأة وافدة تبلغ من العمر 30 عاماً وهي من الممارسين الصحين ومن الحالات المخالطة المكتسبة داخل المنشآت الصحية وأدخلت مستشفي حكومياً في عسير ومازالت حالتها مستقرة.

وأضافت : الإصابة الثانية لإمرأة وافدة أخري تبلغ من العمر 41 عاماً وهي من الممارسين الصحين ومن الحالات المخالطة المكتسبة داخل المنشآت الصحية وأدخلت مستشفي حكومياً في عسير، وحالتها مستقرة.