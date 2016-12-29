انفجار غاز في مطبخ بمكة يسفر عن وفاة و 14 اصابة

نايف السالم (صدى):

لقي شخص مصرعه وإصيب 14 آخرين بإصابات متفرقة في انفجار اسطوانة غاز في سكن عمال في طريق الخواجات بعد قرية ملكان ببالعاصمة المقدسة.

وأوضح الرائد نايف الشريف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة إنه في تمام الساعة 5.20 من مساء اليوم ورد بلاغ مفاده اشتعال النار في مطبخ إحدى الشركات الخاصة بوادي ملكان على طريق غير المسلمين.

وأضاف إنه وعند وصول وحدات الدفاع المدني اتضح أن الحادث عبارة عن انفجار سحابة غاز بداخل موقع معد كمطبخ لعمال الشركة نجم عنه إصابة (14) شخصاً بإصابات متفاوتة وحالة وفاة واحدة .

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغا في الساعه ٥:١٧م ن مساء اليوم الخميس من عمليات الدفاع المدني يفيد بوجود حادث انفجار اسطوانة غاز في سكن عمال في طريق الخواجات بعد قرية ملكان.

وأشار إلى انه تم توجيه 11فرقه اسعافية وفرقتا تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي، وعند وصول اول فرقه للموقع تبين وجود 7 حالات منها 4 حالات خطرة وحالتين متوسطتين وحالة بسيطة، وتم نقل 4 حالات الى مستشفي النور التخصصي و3 حالات نقلت إلى مستشفى الملك فيصل بالششه.

واوضح أن أن هناك حالات نقلت عن طريق المواطنين إلى المستشفيات قبل وصول فرق الاسعاف.