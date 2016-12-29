تركيا لـ«ترامب»: «على الإدارة الأمريكية الجديدة التخلي عن التعاون مع الرعاع»

وكالات (صدى):

رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، عن أمله في أن تتخلى الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن “التعاون مع الرعاع”.

وفي كلمة له خلال استضافته وفدا من اتحاد رجال الأعمال الشبان الأتراك في قصر “جنقايا”، بالعاصمة أنقرة، اليوم الخميس، قال يلدريم حسب ما نقلته وكالة الاناضول للأنباء: “نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة إدراك قيمة التحالف مع تركيا بشكل أفضل والتخلي عن التعاون مع الرعاع”.

وذكرت الوكالة أن وصفه هذا جاء في إشارة إلى حزب “الاتحاد الديمقراطي الكردي” (بي واي دي) الذي تعتبره تركيا الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور في البلاد والذي تقاتله الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء التركي: “ما يليق بأمريكا هو أن تعمل بشكل متناغم في مسألة محاربة الإرهاب وقضايا أخرى مع تركيا التي تعتبر شريكا استراتيجيا لها لسنوات عديدة”.

وتابع أن “تركيا وأمريكا تتحركان دائما معا في المنطقة وضمن حلف شمال الأطلسي(ناتو)، ونأمل وننتظر من الإدارة الجديدة اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية في هذا الصدد”.

وعن الاتفاق الأحدث لوقف إطلاق النار في سورية، قال يلدريم وفق التقرير “ساهمنا مع روسيا اليوم في التوصل لاتفاق هام لوقف إطلاق النار من شأنه أن يوقف نزيف الدم المتواصل في سورية منذ أعوام، ونأمل أن يشكل هذا بدايةً لنهاية الآلام”.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في سورية.

وأعلن الجيش السوري أن وقف إطلاق النار سوف يبدأ الساعة صفر من يوم 30 ديسمبر الجاري.