بالصور .. الإعلام الهندي يحتفي بمنقذ رقبة مقيم هندي من القصاص

نيودلهي (صدى):

اهتمام الإعلام الهندي برجل الأعمال عوض بن قريعة اليامي،بعد إنقاذه رقبة مقيم هندي يدعى شيابور من القصاص وتكفله بدفع الدية البالغة 1.3 مليون ريال،

ووصل شيابور لمبادري،الى الهند بعد قضائه في السجن 10 سنوات، وسط فرحة أهله بنجاته من الموت، وحينما سألوه من أعتق رقبتك؟ أبرز لهم صورة “الشيخ السعودي”.

و كشف عبدالله اليامي نجل رجل الأعمال عن أن والده عندما علم بالقضية، التقى العامل وتعرف على تفاصيل القضية وملابساتها، ليؤكد له العامل أنه لم يكن قاصداً القتل، وأنه عمل 8 سنوات في إحدى مزارع نجران،مضيفاً أن والده تواصل مع أولياء الدم محاولاً إقناعهم بالتنازل وفق المبلغ الذي يطلبونه، فقاموا بتحديده، وأعتق رقبته من القصاص مؤخراً بمبلغ 1.3 مليون ريال لوجه الله.