إردوغان: نسعى لاستغلال وقف إطلاق النار لحل الأزمة السورية

انقرة (صدى):

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الخميس إنه لا ينبغي إهدار الفرصة التي أتاحها وقف إطلاق النار في سوريا.

وشكر إردوغان روسيا على جهودها في وقف إطلاق النار الذي قال إنه سيشمل الضربات الجوية.

وأوضح الرئيس التركي أن المحادثات المزمعة بشأن سوريا في أستانة عاصمة قازاخستان لن تحل محل محادثات أخرى في جنيف بل ستكملها.

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة “لا ينبغي إهدار هذه الفرصة. أشكر كل الأطراف على وقف إطلاق النار بما فيها روسيا.”