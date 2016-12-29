“إسرائيل تعلق الأمال على ترامب لمواصلة بناء المستوطنات

تل ابيب (صدى):

هاجم اليمين في إسرائيل خطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وبدا أنه يراهن على الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب أملاً بدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية.

زادت حدة التوتر بين واشنطن واسرائيل بعد بعد خطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد أيام من امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن ضد قرار وقف بناء المستوطنات.

وبرر كيري أمس الموقف الأمريكي من بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، محذراً من أن حل الدولتين بات في “خطر كبير”.

لكن الجناح المتشدد في حكومة رئيس الورزاء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، ويضم صقور حزب الليكود ووزراء حزب البيت اليهودي القومي المتطرف، اعتبر أن الأفكار التي طرحها كيري عفا عليها الزمن.

وأعلن التيار اليميني المتشدد في إسرائيل بوضوح أنه يعول على وصول ترامب الى البيت الأبيض لتحقيق خطته بضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية.

فبعد دقائق فقط من كلمة كيري الذي عرض رؤية إدارة أوباما حول الشرق الاوسط، دان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطاب وأكد انه “منحاز ضد اسرائيل”.

وحمل بعنف على وزير الخارجية الأمريكي ووصفه بأنه “مهووس” بقضية المستوطنات الاسرائيلية.

كما أعلن اليوم خلال تفقده إحدى القواعد الجوية “أود العمل مع الإدارة الأميركية المقبلة من أجل تعزيز أمن بلدينا. فإسرائيل القوية ورقة رابحة بالنسبة للولايات المتحدة وضمانة للإستقرار في الشرق الاوسط”.

من جابنها قالت وزير الثقافة ميري ريغيف من الجناح المتشدد في الليكود على صفحتها في فيسبوك “وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اقترح عليك حماية واشنطن! القدس كانت عاصمة الدولة اليهودية منذ 3000 عام وستبقى كذلك لثلاثة آلاف عام مقبل وإلى الأبد”.

ويبدو موقف نتنياهو حول حل الدولتين غامضاً تماماً، ما دفع العديد من المعلقين الى التشكيك في مصداقيته.

ويقول نتنياهو علنا إنه يواصل دعم فكرة حل الدولتين إلا أنه قال أيضاً أن حكومته المؤلفة من إئتلاف من أحزاب دينية وقومية، هي أكثر حكومة داعمة للاستيطان في تاريخ الدولة العبرية.

ومن جهته، قال وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي اليوم في مقابلة مع موقع “واي نت” الالكتروني، أنه مع تولي ترامب مهام الرئاسة فإن “عهد الدولة الفلسطينية شارف على نهايته”.

وانتقد بينيت تصريحات كيري، واصفاً إياها بأنها “منفصلة تماماً عن الواقع”، مشيراً أنه مع مجيء ترامب فإنه “سيتم إزالة فلسطين عن جدول الاعمال”.

وقبيل خطاب كيري، أكد الرئيس الأميركي المنتخب ترامب الاربعاء في تغريدة على موقع تويتر أنه “لا يمكننا الاستمرار بالسماح بمعاملة إسرائيل بإزدراء تام وعدم إحترام. كان لديهم صديق كبير في الولايات المتحدة ولكن…”

ورد نتنياهو على ترامب في تغريدة شاكراً إياه على بادرته، وكتب “الرئيس المنتخب ترامب، شكراً لك على صداقتك الحارة ودعمك الواضح لاسرائيل!”.