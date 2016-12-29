ولي ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير السبت القادم

واس (صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء السبت القادم حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي سمو ولي العهد الذي خصص لهما الشوطان التاسع والعاشر، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وأكد المدير العام لنادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن رعاية سمو ولي العهد وتشريف سمو ولي ولي العهد لهذا الحفل تأتي تأكيداً لحرص حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – على دعم وإبراز هذه الرياضة العريقة .

وقال في تصريح بهذه المناسبة: ” إن محبي ومتابعي وعشاق رياضة الفروسية يسعدون دائماً بالرعاية الكريمة من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – في إطار ما تلقاه هذه الرياضة من دعم كبير ومن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، مشيراً إلى أن نادي الفروسية قد أكمل جميع الترتيبات التي تكفل بإذن الله نجاح هذه المناسبة الكبيرة المهمة وخروجها بالمظهر المشرف.

ويتكون برنامج السباق من عشرة أشواط على النحو التالي :

– الشوط الأول على جائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان – رحمه الله – لمسافة 1200 متر.

– الشوط الثاني على جائزة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل – رحمه الله – لمسافة 1200 متر.

– الشوط الثالث على جائزة الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي – رحمه الله – لمسافة 1600 متر.

– الشوط الرابع على جائزة الأمير فهد بن جلوي بن تركي – رحمه الله – لمسافة 2400 متر.

– الشوط الخامس على جائزة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي – رحمه الله – لمسافة 2000 متر.

– الشوط السادس على جائزة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي – رحمه الله – لمسافة 1400 متر.

– الشوط السابع على جائزة الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله ( صنيتان ) رحمه الله لمسافة 1800 متر.

– الشوط الثامن على جائزة الأمير فهد بن إبراهيم بن مشاري – رحمه الله – لمسافة 1200 متر.

– الشوط التاسع على كأس ولي العهد لخيل الإنتاج ( الفئة الثانية ) لمسافة 2400 متر.

– الشوط العاشر على كأس ولي العهد للخيل المستوردة ( الفئة الثانية ) لمسافة 2400 متر.