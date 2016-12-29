الشباب يختتم استعدادته للقاء الباطن

محمود أحمد (صدى):

اختتم نادي الشباب تحت قيادة المدير الفني سامي الجابر اليوم الخميس استعداداته الفريق على إستاد الامير خالد بن سلطان بحضور رئيس مجلس الادارة عبدالله القريني ، وذلك تأهباً لمواجهة الباطن غداً الجمعة على ملعب الامير فيصل بن فهد بالملز ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين.

واكتفي المدرب في حصته الاخيرة بتمارين لياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة نيكولاس روجر حيث الحقاها بتمارين فنية وتكتيكية خفيفة في منتصف الملعب اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين للقاء .