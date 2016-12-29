تأسيس مشروع “سعودي- تركي” للإنتاج العسكري

عادل الحربي (صدى):

انتهت إجراءات تأسيس شركة مشتركة بين شركة التنمية التكنولوجية السعودية “تقنية” وشركة الصناعات العسكرية التركية “أسيلسان”، بإجمال رأس مال يقرب من 6 ملايين دولار.

و من المنتظر أن يصمم المشروع المشترك ويطور ويصنع معدات وبرامج؛ بهدف بيعها للسعودية وأسواق الخليج، وستمتلك “تقنية” 50 في المئة من أسهم المشروع المشترك، وكذلك الحال بالنسبة لـ “أسيلسان” التركية.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة التركية؛ فإن الشركة التي تشكّلت حديثًا، سوف تعمل في قطاع الرادار، والحرب الإلكترونية والأنظمة الكهربائية الضوئية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على التعاون العسكري بين البلدين.