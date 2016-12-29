راعي رسمي جديد للاتحاد

محمود أحمد (صدى):

أعلن نادي الاتحاد عن التعاقد مع شركة بريجستون لإطارات السيارات لرعاية الشركة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة ثلاثة سنوات.

ومن المقرر اقامة مراسم توقيع العقود بين الطرفين غدا الجمعة علي ملعب الملك عبد الله “الجوهرة” بين شوطب لقاء الاتحاد واتليتكو مدريد الإسباني ضمن احتفالات مرور 90 عاما علي تأسيس النادي.

وسيتم وضع شعار الشركة في المنطقة العلوية الأمامية من صدر التيشيرت الرسمي للفريق الأول لكرة القد