الفيصلي يقلب تأخره لفوز بالثلاثة أمام القادسية

الرياض (صدى):

حول الفيصلي تأخره بهدف لفوز 3-2 أمام ضيفه القادسية في المباراة التي جرت بينهما الخميس في افتتاح مباريات الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين.

تقدم القادسية أولا عن طريق لاعبه عبدالمحسن فلاتة في الدقيقة 19، قبل أن يتمكن لويس غوستافو من إدراك التعادل في الدقيقة 44 معوضا ركلة جزاء أهدرها في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني تألق البرازيلي إيفيرالدو ستوم محترف الفيصلي ليسجل هدفين متتالين في الدقيقتين 67 و85 ليخطف لفريقه فوزاً مهماً، لم يتأثر بهدف متأخر سجله القادسية في آخر ثواني المباراة عن طريق لاعبه متعب النجراني.

بتلك النتيجة رفع الفيصلي رصيده لـ 14 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز العاشر.