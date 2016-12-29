الجابر .. رغم الغيابات لا بديل عن الفوز

الرياض (صدى):

أكد سامي الجابر المدير الفني للشباب أنه لا بديل عن الفوز أمام ضيفه الباطن في المباراة المقررة بينهما الجمعة ضمن الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين وقال الجابر في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس للحديث عن المباراة إن الفوز على الباطن مهم للغاية بعد سلسلة التعادلات الأخيرة.

وعن تأثر الفريق بالظروف التي يمر بها النادي حاليا قال الجابر إنه يحاول إبعاد اللاعبين عن هذه الظروف خاصة وأن معظم الأندية تعاني من ضائقات مالية، لافتاً إلى أنه واللاعبين متفرغون للملعب فقط.

وأضاف الجابر أن الشباب سيخوض المباراة بنقص كبير بسبب إيقاف جمال بلعمري وحسن معاذ وإصابة محمد بن يطو وهتام باهبري فضلا عن مشكلة اللاعب هيبرتي فرنانديز الإدارية.

وأشار مدرب الشباب إلى أن هذه الغيابات أجبرته على الاستعانة بلاعبين من الفريق الأولمبي، معربا عن ثقته في قدرة هؤلاء اللاعبين على إثبات وجودهم.

وعن تعادلات الفريق الأخيرة قال الجابر “لم أبحث عن التعادلات في أي مباراة خضتها في الدوري، ولن نلعب باسم الشباب من أجل التعادل”.