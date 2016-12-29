تعليمات خاصة لجماهير احتفالية الاتحاد وأتلتيكو مدريد

الرياض (صدى):

أصدرت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تعليمات خاصة لجماهير مباراة الاتحاد وأتلتيكو مدريد الإسباني المقررة مساء الجمعة بملعب “الجوهرة المشعة” في احتفالية نادي الاتحاد بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وتضمنت التعليمات الموجهة للجماهير الحاضرة للمباراة ما يلي:

– تفتح البوابات الساعة 4:30 عصرا لاستقبال الجماهير، وسيتم منع من لا يحمل تذاكر من الدخول من البوابات الخارجية لنفاذ التذاكر العامة.

– تنصح مدينة الملك عبدالله الرياضية بحضور الجماهير قبل بدء المباراة بساعة ونصف وذلك لإجراءات أمنية مشددة ولمتابعة الاحتفالات التي تسبق المباراة.

– ضيوف المقصورة الملكية وغرف كبار الشخصيات سيكون الدخول والتنسيق من بوابة رقم 1.

– يطبق بالمدينة نظام باشر للمخالفات المرورية لذا تنصح باتباع أنظمة المرور والوقف بالأماكن الصحيحة وتفادي الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

– توجد بالمدينة 4 مواقف لذو الاحتياجات الخاصة وكذلك 4 مداخل تقع بين البوابة الإلكترونية رقم (2-3) (3-4) (4-5) (5-6) .. نأمل التوجه للمواقف وإبراز البطاقات الخاصة.

– دخول الجماهير من البوابات الخارجية رقم (3-4-5-6)، وتم تخصيص البوابة رقم 2 للإعلاميين والفرق والجهات الأمنية.

– تغطي الاتصالات السعودية كامل الملعب بشبكة واي فاي لعملائها وبإمكان مستخدمي الشبكات الأخرى استخدام نفس الواي فاي.

– يسمح بإدخال الهواوي الشخصسي والشواحن الشخصية والكاميرات الغير احترافية إلى الملعب.

– الجلوس في المقعد الزامي وسيساعدك المنظمون على ذلك وإذا واجهتك مشكلة سيتخل المنظمون ثم الأمن لإخراج من يجلس في مقعدك.

– التدخين ممنوع وسيتم إخراج المدخن بواسطة منظمين لهذا الأمر بالتعاون مع الأمن.

– يوجد 7 أماكن خارج المدرجات مخصصة للمدخنين بإمكانهم التدخين فيها والعودة لمتابعة المباراة.