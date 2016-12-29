“داعش”يطبق حد السرقة و يقطع يد شاب في البوكمال

دمشق (صدى):

قطع مسلحو تنظيم “داعش”، يد شاب في مدينة البوكمال بالريف الشرقي لدير الزور، قرب الحدود مع العراق، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وقال المرصد إن مسلحي التنظيم اتهموا الشاب بسرقة دراجة نارية وحكموا عليه بقطع اليد، ونفذوا حكمهم.

وأضاف المرصد أن تنفيذ الحكم جرى في ساحة الفيحاء، أمام العشرات من سكان المدينة الذين تجمهروا لمشاهدة الحدث.

ولا تزال البوكمال تحت سيطرة التنظيم المتطرف، وفشلت عدة محاولات سابقة لطرده من المدينة، نفذتها عدة فصائل مسلحة أخرى.