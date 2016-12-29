سائق يختطف فتاة 13 عاما ويشغلها في الدعارة !

واشنطن (صدى):

روت فتاة تُدعى آنا روستن مأساتها إذ تعرّضت للخطف من قبل سائق أجرة عندما كان عمرها 15 عامًا، وحبسها لمدّة 13 عامًا داخل منزله.

واوضحت إنّه إغتصبها مرارًا وتكرارًا، قبل أن يدفعها الى العمل في الدعارة ومواعدة رجال، كما أقدم على بيع 4 أطفال أنجبتهم منه، إلى أن تمكّنت من الهرب مؤخرًا.

وتفصيلا ؛ كانت الفتاة تعيش مع جدّتهاـ بعد وفاة والدتها، وكان زوج والدها يعاملها بشكل سيء. وفي نيسان 1987، تعرّفت على خاطفها ويدعى “مالك” في مقاطعة ميدلاند. وكان لطيفًا معها واصطحبها الى منزله قائلاً لها إنّه يريد أن يعرّفها على أهله، ومنذ ذلك الوقت، بدأت رحلة الإحتجاز والإغتصاب بعنف،

وقامت بنشر كتابًا جديدًا بعنوان “أسرار الرقيق”، تحدّثت كيف احتجزت في غرفة وتعرّضت للاغتصاب كلّ ليلة لمدّة 13 عامًا، حتى تمكنت من الهرب.

قالت: “عندما كنت أشعر بالطفل في داخلي، كنت أشعر بأنني لست وحيدة.. فهناك أحد معي” ،وبالرغم من أنّ الخاطف لم يكن يضربها خلال الحمل، إلا أنّه ينتظر حتى تلد، ويبيع الأطفال لأزواج لم ينجبوا مقابل المال.