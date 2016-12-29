سائق يختطف فتاة 13 عاما ويشغلها في الدعارة !

روت فتاة تُدعى آنا روستن مأساتها إذ تعرّضت للخطف من قبل سائق أجرة عندما كان عمرها 15 عامًا، وحبسها لمدّة 13 عامًا داخل منزله.
واوضحت إنّه إغتصبها مرارًا وتكرارًا، قبل أن يدفعها الى العمل في الدعارة ومواعدة رجال، كما أقدم على بيع 4 أطفال أنجبتهم منه، إلى أن تمكّنت من الهرب مؤخرًا.
وتفصيلا ؛ كانت الفتاة تعيش مع جدّتهاـ بعد وفاة والدتها، وكان زوج والدها يعاملها بشكل سيء. وفي نيسان 1987، تعرّفت على خاطفها ويدعى “مالك” في مقاطعة ميدلاند. وكان لطيفًا معها واصطحبها الى منزله قائلاً لها إنّه يريد أن يعرّفها على أهله، ومنذ ذلك الوقت، بدأت رحلة الإحتجاز والإغتصاب بعنف،
وقامت بنشر كتابًا جديدًا بعنوان “أسرار الرقيق”، تحدّثت كيف احتجزت في غرفة وتعرّضت للاغتصاب كلّ ليلة لمدّة 13 عامًا، حتى تمكنت من الهرب.
قالت: “عندما كنت أشعر بالطفل في داخلي، كنت أشعر بأنني لست وحيدة.. فهناك أحد معي” ،وبالرغم من أنّ الخاطف لم يكن يضربها خلال الحمل، إلا أنّه ينتظر حتى تلد، ويبيع الأطفال لأزواج لم ينجبوا مقابل المال.
11 تعليق
13 سنه وهي مخطوفه وتمارس الدعاره مرغمه عليها وانجبت الاولاد والخاطف يبيعهم جميعا
يعني خلال المده ال 13 عام لم تجد فرصه واحده للهروب !!!!!!! اتصور لو طلبت من احد الرجال الذين تمارس معهم الجنس مساعدتها فسيقبل ويساعدها ولكن سكوتها كل هذه المده الطويله امر غريب شويه
حلو الأستثمار خاصة فالمربعانية😂😂😂😂
مسكين القرني بكل تعليق مربعانيه مربعانيه يعني ان فيني خير بطل …..ززمتغير تتفاغر ……….الله يشفيك يالمريض
ياكثر ماتصير عندهم هالقصص
اعوذبالله
يارب سترك وعفوك وعافيتك
الله يستر على كل مسلمه
يمكن طول السنين وهي في غرفه صعب الخروج منها محكمة وبعد المدة الطويله فترة هروبها هي اللي استغلها في الدعاره
لانه شكل الاطفال كلهم منه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
قاااااهر مستثمر جيد
وماسك المربعانية من أحضانها الأربعةكلها
ياشباب أبو نورة في أجمل ماغنى على
mbc😘😘😘😘
مايجوز تدعي الناس للمنكر 😤
تدعيهم لسماع الغناء ….مانت عارف ان وزرهم بيوصل لك ..ومنهو ابونوره اصلا …وش قدم للدين والاسلام وش خدم فيه ….فنان عاصي نسال له الهدايه
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.اتقوا الله ….اتقوا الله ….فلاتاخذكم العزة بالاثم يكفي مجاهره بالعلاقات ومشاهده الافلام والغناء ….بتشهد عليكم اسماعكم وابصاركم وجلودكم
الدنيا صغيره ….مابين غمضة عين وانتباهتها ….يغير الله من حال الى حال
تعليق لرقم 1 للمعلومية كيف تطلب المساعدة من شخص مجرم يغتصبها شئ مايدخل العقل؟! عاد شف جوابي قل هي ليش مقاومته ودافعت عن شرفها حتى قل لو فقدت حياتها لأن اصلا المرأة ألي تدافع عن شرفها وتموت مااظن انها تدخل النار صح ولا.
مصدقين انتم ؟ ١٣ ساكته ؟ خير ان شاءالله