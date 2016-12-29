الزعاق : 175 يوم تفصلنا عن النهار الأطول

عادل الحربي (صدى):

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، بعد أن عشنا الليالي الأطول في السنة، سيبدأ النهار يقضم من الليل، ويستمر بالأخذ لمدة 175 يومًا بمعدل دقيقة وسطية يوميًا وحينذاك نعيش النهار الأطول.

وأوضح الزعاق، عبر حسابه الرسمي بـ (تويتر)، أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع البسيط مع معايشة أجواء ربيعية يتخللها الدفء حتى منتصف الأسبوع المقبل على مناطق المملكة كافة.

و أضاف الزعاق أن اليوم يدخل آخر نجوم المربعانية والمسمى بالشولة، ويستمر لمدة ثلاثة عشر يوماً وهو من المواسم الانفصالية، وفيه يكفهر الجو وتصحو السماء من السحب.