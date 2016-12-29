مليشيا الحوثي والمخلوع يفخخون جثث قتلاهم لتفجيرها ‏في وجه رجال الجيش والمقاومة

فهمي محمد (صدى):

في خطوة غير إنسانية، عمدت مليشيا الحوثي والمخلوع ‏صالح، على تفخيخ جثث قتلاها اللذين سقطوا في المواجهات مع ‏الجيش اليمني بجبهة عسيلان بمحافظة شبوة.‏

وأكدت مصادر محلية في المحافظة، في تصريح نقلته وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن الميليشيا تعمدت تفخيخ جثث ‏قتلاها في أطراف جبل بن عقيل الإستراتيجي والقيام بتفجيرها ‏في وجه رجال الجيش والمقاومة.‏

من جهة أخرى، لقي ثلاثة من الميليشيا مصرعهم، وأصيب ‏أربعة آخرين في المعارك التي يخوضها مقاتلو اللواء 19 مشاة ‏والمقاومة الشعبية لليوم الثالث على التوالي ضد مليشيا الحوثي ‏وصالح الانقلابية، في جبهة عسيلان.‏