مليشيا الحوثي والمخلوع يفخخون جثث قتلاهم لتفجيرها ‏في وجه رجال الجيش والمقاومة

فهمي محمد (صدى):
في خطوة غير إنسانية، عمدت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، على تفخيخ جثث قتلاها اللذين سقطوا في المواجهات مع الجيش اليمني بجبهة عسيلان بمحافظة شبوة.
وأكدت مصادر محلية في المحافظة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن الميليشيا تعمدت تفخيخ جثث قتلاها في أطراف جبل بن عقيل الإستراتيجي والقيام بتفجيرها في وجه رجال الجيش والمقاومة.
من جهة أخرى، لقي ثلاثة من الميليشيا مصرعهم، وأصيب أربعة آخرين في المعارك التي يخوضها مقاتلو اللواء 19 مشاة والمقاومة الشعبية لليوم الثالث على التوالي ضد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في جبهة عسيلان.
كل شي نجس توقعه من المجوس والحوثي معروف ان جذوره فارسيه مجوسيه ولكن مع الاسف قوات الحكومه اليمنيه تتصرف بلا عقل وبلا مسئوليه والمفروض ان لا يقتربوا من جثث موتى الحوثي وابو عفاش لانها جثث نجسه ويجب ان يكونوا حذرين بشده لعلمهم ان الحوثي المجوسي سيستقل هذه الجثث ويلقمها او يضع بها الغام متفجره لتنفجر بمن جاء لانتشال الجثث