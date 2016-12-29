فلكية جدة: النجوم تكون أكثر تألقًا وجمالًا في فصل الشتاء

نايف السالم (صدى):

أكدت الجمعية الفلكية بجدة إن الراصدين للسماء في السعودية والمنطقة العربية خلال فصل الشتاء يمكنهم ملاحظة أن النجوم تكون أكثر تألقًا وجمالًا مقارنة بباقي أيام السنة عند رؤيتها بالعين المجردة .

و عن سبب ذلك أوضحت الجمعية أنه خلال ليالي ديسمبر ويناير وفبراير يواجه جزء الأرض الذي نعيش عليه ضواحي الذراع الحلزوني في مجرتنا درب التبانة الذي تنتمي إليه الشمس، لذلك فنحن ننظر لنجوم أقل في ليالي الشتاء بحيث يكون ضوؤها أقل في السماء لذلك تبدو أكثر وضوحًا .

و أضافت أنه خلال أشهر الصيف يونيو ويوليو وأغسطس فإن سماء الليل تكون باتجاه مركز مجرتنا حيث يتحد ضوء المليارات والمليارات من النجوم ما يتسبب في جعل السماء تبدو ضبابية وغير واضحة.