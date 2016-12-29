بالصور .. أمير الرياض يدشن عددا من مشروعات الطرق بالمدينة

عادل الحربي (صدى):

دشن الأمير “فيصل بن بندر بن عبد العزيز” أمير منطقة الرياض، النفقين اللذين أعيد إنشاؤهما على طريق الملك سعود عند تقاطعه مع طريق الملك خالد وطريق الناصرية، إضافة لمشروع الأنفاق الجديدة على طريق الأمير تركي الأول، عند تقاطعه مع شارع الأمير “محمد بن عبد العزيز” وشارع موسى بن نصير”.

جاء ذلك خلال افتتاح أمير منطقة الرياض، اليوم عددا من مشروعات الطرق التى نفذتها المدينة.