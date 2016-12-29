بلدية رأس تنورة تنظم حملة تطوعية لتنظيف الكورنيش بمشاركة أرامكو و100 طالب

حمود الدهمشي (صدى):

نظمت بلدية رأس تنورة بالتعاون مع شركة أرامكو، ومشاركة ١٠٠ طالب متدرب، حملة توعوية لتنظيف شاطئ رأس تنورة.

وأشار المهندس “صالح بن عبدالعزيز الملحم” رئيس البلدية، إلى أن المساحة الإجمالية التي جرى تنظيفها خلال الحملة امتدت لـ 2 كيلو و 200 متر مربع من مساحة الكورنيش، لافتاً النظر إلى أن الهدف من الحملة تخفيف العبء عن رجال النظافة، وتنمية حس المسؤولية الاجتماعية في نفوس المشاركين، وغرس حب النظافة لدى الناشئة من الشباب للانخراط في العمل التطوعي .