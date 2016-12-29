متهمون في قضية «رافعة الحرم» يطالبون برفع أسمائهم من قائمة الممنوعين من السفر

عادل الحربي (صدى):

قدم اثنين من المتهمين في قضية “رافعة الحرم” التي راح ضحيتها 107 حجاج وأصابت 238 آخرين خلال جلسة اليوم، طلب عاجل إلى قاضي المحكمة الجزائية في مكة المكرمة برفع أسماؤهم من قائمة الممنوعين من السفر حتى انتهاء المحاكمة سواء كانت بكفالة حضورية، أو غيرها.

وبحسب”الرياض”، فإن المحكمة تسلمت طلب اثنين من المتهمين بينهم رجل أعمال، حول رفع قرار منع السفر عنهما، وسيتم درس الطلب لاتخاذ القرار المناسب بحقهما سواء بقبوله، أو رفضه، حيث حددت المحكمة جلسة قادمة بعد أسبوعين.

وتغيب عدد من المتهمين عن جلسة اليوم بعد إبلاغهم من قاضي المحكمة بعدم ضرورة حضورهم، والاكتفاء بفريق الدفاع.

و اتهم المدعي العام بعض المتهمين بالتهرب من المسؤولية، فيما شهدت الجلسة حضور أحد المصابين في سقوط الرافعة إلى قاعة جلسة المحكمة للمرة الأولى، وهو مقعد على عربة لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ما الإصابات التي لحقت به.

ورد “المدعي العام” على المتهمين الـ١٣ في القضية بمذكرة رد مكونة من ١٥ صفحة، قدمها إلى قاضي المحكمة الشيخ عبدالعزيز الطويرقي، حيث تضمنت عدة نقاط رد من خلالها على المذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون خلال الجلسة الماضية، والذين أكدوا من خلالها انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن ما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار، حيث تضمنت مذكرة رد هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة عدداً من النقاط رداً على ما ذكره المتهمون من دفوعات.