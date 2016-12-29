بائع الشاي الباكستاني يبدأ مشواره كممثل سينمائي في دبي

إسلام آباد (صدى):

بعد أن حظي بإعجاب كبير إثر انتشار صورته على الانترنت،

يعتزم بائع شاي وسيم في باكستان، التحول إلى عالم الفن وبداية مشواره كممثل سينمائي، بحسب ما أكده مدير أعماله.

يبلغ أرشد خان من العمر 18 عامًا، وتصدر عناوين الأخبار في أنحاء باكستان ودولة الهند المجاورة، في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بعدما قامت مصورة بالتقاط صورة له بينما كانت تتجول في أحد أسواق إسلام آباد، ثم نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام“.

وانتشرت صوره في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التعليقات التي تشبهه بنجوم بوليوود، كما انهالت عليه العروض من كبرى العلامات التجارية في البلاد، للعمل كموديل (عارض) لأزيائها. والآن، يرغب خان في دخول عالم التمثيل.

واوضح مالك فهيم، مدير أعمال النجم الصاعد، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “لقد وقع خان عقد فيلم ، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في كانون الثاني/ يناير المقبل”.

واستكمل فهيم أن خان سينتقل إلى دبي في كانون الثاني/ يناير المقبل لتصوير الفيلم، الذي من المقرر أن يتم عرضه في دبي ولندن وباكستان ، وانه ظهر بالفعل في عملَي فيديو كليب، كما شارك في عروض أزياء مع عدد من أشهر عارضي الازياء في باكستان.

يذكر أن خان، وهو واحد من بين 17 أخ وأخت، ولم يذهب إلى المدرسة قط.