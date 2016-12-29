تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في تونس

تونس (صدى):

فككت السلطات التونسية اليوم، خلية مرتبطة بتنظيم “عقبة بن نافع” تتكون من 10 عناصر من بينهم امرأتان، واعترفوا بتواصلهم ن مع العناصر الإرهابية في الداخل والخارج، وتبين أنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة ولاية سوسة، قد تمكنت من الإطاحة بالخلية الإرهابية التى تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة ، التنشط بين حمام سوسة وأكودة وهرقلة والقلعة الكبرى “بمحافظة سوسة الساحلية”، وعلى علاقة بكتيبة “عقبة بن نافع” الإرهابية المتمركزة بجبال الشعانبي” الواقعة على الحدود مع الجزائر.

وتتحصن كتيبة “عقبة بن نافع” المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، في جبال القصرين بوسط غرب البلاد وجندوبة والكاف، ونفذت منذ العام 2012 عدة هجمات، راح ضحيتها العشرات من قوات الجيش والأمن التونسي.