بالفيديو.. “الشريان” يطلب من طفل الغناء.. والأخير يفاجئه

عادل الحربي (صدى):

فاجىء طفل الإعلامي “داود الشريان” بعد أن قدم وصلة غنائية قصيرة، على الهواء برغبته في الذهاب إلى دورة المياه، الإ أن “الشريان” طالبه بالصبر.

وكان “الشريان” قد استضاف في برنامج الثامنة، أمس، عددا من الأطفال الذين حققوا شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهداهم جوالات “آيفون”.