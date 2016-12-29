بالفيديو.. “الشريان” يطلب من طفل الغناء.. والأخير يفاجئه

عادل الحربي (صدى):
فاجىء طفل الإعلامي “داود الشريان” بعد أن قدم وصلة غنائية قصيرة، على الهواء برغبته في الذهاب إلى دورة المياه، الإ أن “الشريان” طالبه بالصبر.
فاجىء طفل الإعلامي “داود الشريان” بعد أن قدم وصلة غنائية قصيرة، على الهواء برغبته في الذهاب إلى دورة المياه، الإ أن “الشريان” طالبه بالصبر.
وكان “الشريان” قد استضاف في برنامج الثامنة، أمس، عددا من الأطفال الذين حققوا شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهداهم جوالات “آيفون”.
9 تعليقات
يالله حسن الختام
ليته شخ عليه يستاهل تكرمون
هذا الطفل عتيبي !! للحين متهولةة منه .. كيف عتيبي واسؤؤدد كذا كانه إفريقي .
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انا م استهزأ بخلق الله بس فعلاا عجيييب !!!
هههههههههههههههههههههه احد قالك تستضيف بزارين على الهوا
هههههههههههه الله المستعان
هذا مو عتيبي اصل 🤔
في كل القبايل تلاقون سود هيك …يكونون منتسبين للقبيله ذاتها وهم ماهم منها
فيه عندنا عنوز هيك سود كانهم افارقه ماهم اصل ويتزوجون بينهم وبين بعض
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
براءة أطفال بعيده كل البعد عن العنصريه وقلوبهم طاهر وعلى نياتهم
أخذتهم التريقه والأستهزاء من تابعو الحلقه البارح بالطفل فيصل العتيبي
بسبب بشرته والقبيله التي ينتمي لها .. هذا تحسب في كرم وطيب للقبيله كامله وعندما أتى قرار الملك فيصل بأنضمام أصحاب البشره السوداء للقبائل التي لديهم عبيد أو الأستغناء عنهم وتركهم
يهجرون المنطقه قامت بعض القبائل في نجد بضمهم للقبيله لأنهم أهل للولاء وأهل الطيبه والصدق وأخذو عادت القبيلة المنتمين لها .. وعاشو معهم سنين طويله فكافئهم بالأنضمام الى القبيله .. أما الباقيه البقيه من القبائل أعتقتهم وأجبرتهم على الذهاب بعيداً عنها .. وكلنا شاهدنا قبيلة الدواسر عندما ضمت السمر لديهم .. أصبحو ولائهم لشيوخ القبيلة وللقبيلة بكامله وللحكومه وفيهم من الكرم والطيب ومكارم الأخلاق بل أصبح طيبه يغطي على أفراد القبيلة الأصليين .. بحكم أختلاطي معهم .. ولا يرضونا بأي شيئ يسيئ للقبيله محترمين لسئ لذاتهم أنما للقبيلة المنتمي لها .. وقله قليله منهم من أفراد الجيل الحالي أفسدو وأجرمو بعض الشئ أنما شيبانهم السابقين هم من أحترمو انتماهم للقبيلة وردو الجميله لشيوخها بالف ..
لعلي وفقة وفقت في توضيح المسائله باختصار ..
هههههههه الله يهديتس ي اسوووووم يعني العتبان مافيهم سود العتبان حالهم حال غيرهم فيهم من جميع الألوان زي العساريه فيهم سود وبيض