أمانة الطائف تشن حملة لضبط محلات بيع السجائر والشيشة الإلكترونية

عبدالعزيز القثامي (صدى):

شنت الإدارة العامة للأسواق بمشاركة مندوب مكافحة التدخين بصحة أمانة الطائف، حملة على محلات بيع السجائر والشيشة الإلكترونية، أسفرت عن ضبط عدد من المحال التى تتداول تلك المنتجات بالبيع رغم قرار منعها.

وبدأت الأمانة مؤخرا شن حملات على محلات بيع النحاسيات ومستلزمات الفحم، رصد خلالها العديد من المحلات التي تبيع السجائر والشيشة الإلكترونية دون علم بمنعها، وتم أخذ تعهدات على عدد من المحلات لعدم تداولها، والتخلص من المعروض حفاظاً على الصحة العامة.