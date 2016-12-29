أمانة الطائف تشن حملة لضبط محلات بيع السجائر والشيشة الإلكترونية

عبدالعزيز القثامي (صدى):
شنت الإدارة العامة للأسواق بمشاركة مندوب مكافحة التدخين بصحة أمانة الطائف، حملة على محلات بيع السجائر والشيشة الإلكترونية، أسفرت عن ضبط عدد من المحال التى تتداول تلك المنتجات بالبيع رغم قرار منعها.
وبدأت الأمانة مؤخرا شن حملات على محلات بيع النحاسيات ومستلزمات الفحم، رصد خلالها العديد من المحلات التي تبيع السجائر والشيشة الإلكترونية دون علم بمنعها، وتم أخذ تعهدات على عدد من المحلات لعدم تداولها، والتخلص من المعروض حفاظاً على الصحة العامة.
مسكين الدخان جداره قصير وكلإ يطمر عليه كونه ماله كبير يحسب له حساب قبل شن الحملات ورفع اسعاره الواجب تهيأة اجواء مناسبة اوزيادة فتح مستشفيات للاقلاع عنه اوتشجيع للموضفين والطلبة وغيرهم لان بدايته سهلة وتركه من المستحيلات الابتوفيق من الله والدخان اهون الف مرة من غيره ( ومن عوفى فاليحمد الله )