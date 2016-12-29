بالصور.. أبرز الهاشتاجات تداولا في العالم العربي في 2016

نايف السالم (صدى):

ساعات وينقضي العام 2016، الذي حمل في أحشاء شهوره الماضية العديد من التطورات السياسية، والمتغيرات الاجتماعية، وانقلاب موازين القوى، وانفتال حبل تحالفات مر عليها عقود.

ما بين أرواح تزهق باسم الدين، ودماء تراق على مذبح الصراعات السياسية، كانت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم نافذة طلت منها حقائق ربما أرادت أنظمة كثيرة أن تخفيها.

“الهاشتاج” من خلاله تواصل سكان الأرض من أقصاها إلى أقصاها، ومعها تفاعل الملايين، كانت من أكثرها تأثيرا على الإطلاق صورة الطفل السوري “عمران” الذي خرج من تحت الأنقاض المدمرة صامتا ليري العالم إلى أي مصير وصل الأسد بشعبه، وتثور معه دماء غضب الانسانية من سفاح استحل دماء أطفال ونساء وعجائز وطنه.

الخروج الكبير لانجلترا من عقد الاتحاد الأوروبي كان له صدى واسع المدي، وكذلك كان محاولة الانقلاب الفاشل على النظام التركي الحالي، وصولا باختيار “دونالد ترامب” رئيسا لأمريكا.

التقرير التالي يعرض أكثر “الهاشتاجات” انتشارا وتفاعل في العالم العربي في العام 2016.

1 _ #بريكست :

انتشر الهاشتاج الذى حصل على “10000000” تغريدة، عقب تصويت البريطانيين على جروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو الماضي.

2_ #حلب_تحترق

ما بين مجىي العام 2016 وانتهاءه، كانت السنة النيران وقذائف مقاتلات الأسد وحلفاؤه تدك كل ركن في مدينة حلب، ومعه الأحداث تفاعل نشطاء “تويتر” بالهاشتاج” الذي نال 2000500 تغريدة.

3_ #فشل_الانقلاب_في_تركيا

محاولة الانقلاب الفاشلة على نظام أردوغان، تصدرت قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في نهايات أغسطس الماضي، وحصل على 1400000 تغريدة.

4_ #TRUMPPRESIDENT

في أعقاب الإعلان عن فوز “دونالد ترامب” برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، انتشر معه الهاشتاج في أواخر نوفمبر الماضي، وحصل على 1402998 تغريدة.

5_ #تفجيرات_بروكسل

انتشر الهاشتاج بـ2000000 تغريدة، عقب الهجمات الدامية التى تعرضت لها بروكسل في أواخر مارس الماضي.

6_ #هجوم_نيس

مابين التعاطف مع الضحايا الذين سقطوا في الهجمات، وبين الغضب العارم من اقحام المسلمين المستمر في أي عملية إرهابية، جاءت ردود الأفعال وتبايناتها، وحصل الهاشتاج حينها على 600000 تغريدة.

7_ #طحن_مو

تفاعل نشطاء “تويتر” مع الهاشتاج الذي يعنى “إطحن أمه” عقب الأحداث التى جاءت على خلفية مقتل تاجر سمك في المغرب، ونال وقتها 500000 تغريدة.

8_ #إسرائيل_تحترق

انتشرت على “تويتر” عقب سلسلة الحرائق التى اندلعت في أرجاء الكيان الصهيوني، الكثيرمن الصور والفيديوهات للحرائق، التى تفاعل معها في تباين شعبي ورسمي مختلف، وحصل الهاشتاج وقتها على 500000 تغريدة.

9_ #عمران_تحت_الركام

انتشر الهاشتاج وسط حالة غضب كبيرة بعد ظهور صورة الطفل السوري الذي تم انتشاله من تحت انقاض المنازل المدمرة في حلب، ونال وقتها 400000 تغريدة.