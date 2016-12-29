القبض على المتهمين في حريق شقة أودى بحياة اثنين وإصابة 5 بالدمام

خالد الغامدي (صدى):

تباشر الجهات الأمنية قضية حريق شقة سكنية عمدا، أسفرت عن وفاة طفل مواطن سبعينى، وإصابة 5 نساء آخرين باختناق.

قال العقيد “زياد الرقيطي” المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن عمليات الدفاع المدني ابلغت شرطة الدمام أول أمس، مباشرتها حريق بإحدى الشقق السكنية بحي البادية، أسفرعنه وفاة مواطن سبعيني صاحب الشقة وطفل في الثانية من العمر وإصابة الابن بحروق بالإضافة لتعرض خمس نساء للاختناق جراء استنشاق الدخان المتصاعد من الحريق وللاشتباه في جنائية الحريق باشرت الجهة المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادث، بحسب سبق.

وأوضح “الرقيطي” أن نتائج الاستجوابات والتحريات الأولية قد توصلت، لتورط أحد الأشخاص على خلاف سابق مع ابن صاحب الشقة وذلك بالتسلل للعمارة السكنية وإشعال النار بمقدمة الشقة بمشاركة شخصين آخرين، وتم القبض على المتهم وشريكيه، وجرى إيقافهم تمهيدًا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.