“فأل” تأمن العلاج لـ 19 مصابة بالبهاق

سعيد العجل (صدى):

قدمت فأل العلاج ل 19 مصابة بالبهاق من مختلف مناطق المملكة، بعد توفير 500 كريم توحيد اللون (البنكوين) بدعم من بنك الرياض ، وذلك ضمن مبادرة البنك في المسؤولية المجتمعية للمساهمة في علاج المصابين بالبهاق في المملكة.

وشكر المدير التنفيذي لجمعية البهاق الخيرية “فأل” مسفر القحطاني مسؤولي البنك على مبادرتهم ودعمهم، ورسمهم لابتسامة المصابين ال 19، وبين أن الجمعية تسعى لمساعدة ودعم أكثر من نصف مليون مصاب بالبهاق في المملكة، من خلال مجموعة من برامجها التوعوية والعلاجية ومنها برنامج “العلاج” والذي يهدف إلى توفير العلاج المناسب للمحتاجين والمسجلين في الجمعية وفقاً لحالاتهم ودرجة احتياجهم.

وصرح القحطاني بأن تكاليف العلاج باهظة خصوصاً الكريمات العلاجية، وعدم تغطية التأمين الصحي لهذا النوع من الكريمات، وعدم توافرها في أغلب المستشفيات الحكومية، حفّز الجمعية لتقديم الدعم العلاجي وتوفير الكريمات المتخصصة وفقاً لمعايير تحدد للمستفيدين من العلاج، حيث تساهم الكريمات في توحيد لون المصابة أو المصاب، والمساهمة في حل مشكلتهم التي تؤرقهم، حيث تهتم الجمعية أيضاً بتقديم اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ من كلا الجنسين، وتبادر بتقديم اﻟﺒﺮاﻣﺞ العلاجية تحت إشراف أﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ.

وأشار القحطاني بأن تكلفة العلاج تتراوح بين 3000 ريال و5000 ريال للشهر الواحد، وشكر الداعمين من رجال الأعمال الذي تبنوا الكثير من أسهم المشاركة في العلاج من خلال تبرعاتهم المخصصة لهذا المشروع المستدام. كما دعا المدير التنفيذي للجمعية رجال الاعمال للمساهمة في هذا المشروع لاستمراره لسنوات قادمة.

وتعتبر الاستشارات النفسية والاستشارات الطبية عن البهاق والاستشارات الأسرية من أهم وأميز المبادرات لأجل تحسين حياة المصاب بالبهاق وتفعيل امكاناته ولتحقيق السعادة والنجاح والتي بدأت في بداية عام 1436هـ .

ويجدر الاشارة بأن جمعية البهاق الخيرية، تقدم الاستشارات المجانية وعدد من المبادرات والبرامج العلاجية والاجتماعية للمصابين بمرض البهاق، وتتواصل من خلال موقعهم الالكتروني (http://faal.org.sa) ، وحسابهم على تويتر @faalorgsa