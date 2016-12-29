الهلال الأحمر ينهي استعداداته لاحتفالية نادي الاتحاد بمرور90 عاما على تأسيسه

نايف السالم (صدى):

ضمن مجهودات هيئة الهلال الأحمر السعودي في تغطية كافة الفعاليات والأحداث الاجتماعية الثقافية والرياضية ، أنهت وحدة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خطة الإستجابة لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية لتغطية المباراة المقامة بين فرق الإتحاد السعودي * أتلتيكومدريد الأسباني يوم الجمعة الموافق 1/4/1438هـ في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وذلك للإحتفال بمناسبة مرور تسعون عاماً على تأسيس نادي الإتحاد السعودي ، حيث أنهت وحدة هيئة الأحمر السعودي خطة تغطية الحدث حيث يبلغ عدد الفرق الاسعافية المشاركة في تغطية هذا الحدث ( 16 ) فرقه مابين فرقة إسعافية وفرق استجابة متقدمة، وتتمثل الخطة على ثلاث مراحل كالتالي:

المرحلة الأولى ما قبل المباراة وأثناء تدفق الجماهير للملعب.

1. تشغيل نقاط التجمع الخمس بالدور الأرضي والثالث والخامس.

2. تمركز الفرق الإسعافية وتغطية مداخل الملعب الستة الداخلية والخارجية.

3. تشغيل غرفة التحكم والقيادات داخل الملعب

4. توفير التموين الطبي والدعم اللوجستي الغذائي للمشاركين

المرحلة الثانية أثناء المباراة.

1. تمركز 8 مسعفين على عربات القولف بأرضية الملعب

2. سحب الفرق الإسعافية بعد إنتهاء تمركزها في تغطية مداخل الملعب أثناء تدفق الجماهير وتدعيم مثيلاتها من الفرق في التوزيع على نقاط التمركز المحددة مسبقاً والمنصة الذهبية والفضية.

المرحلة الثالثة ما بعد إنتهاء الحدث.

1.يتم تحريك ثلاث فرق إسعافية قبل إنتهاء الحدث بـ ( 10 دقائق ) للتمركز في المواقع التالية:

فرقة على كبري أبحر ، فرقة على كبري الصالة الملكية وفرقة على كبري مدينة الحجاج ( طريق الحرمين )

2 . رفع الإستعداد والجاهزية بمراكز إسعاف أبحر ، طيبة ، ذهبان ، النعيم ، الخالدية ، شمال جدة والرحاب.

ويأتي هذا ضمن حرص الهيئة النابع من توجيهات القيادة الحكيمة لتسخير جميع الموارد لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين لهذا البلد المعطاء.

هذا وتتمنى وحدة هيئة بمحافظة جدة السلامة للجمهور الحاضر للمباراة ، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الجهات الأمنية المشرفة على الحدث والإلتزام بتعليمات الأمن السلامة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمحافظة جدة عبد الله ابوزيد