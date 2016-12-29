بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل

خالد الغامدي (صدى):

أعلنت جامعة الملك فيصل، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في 47 تخصصاً علمياً ونظرياً، ببرامج الدراسات العليا “دبلوم، ماجستير، دكتوراه” للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1438/1439هـ،خلال الفترة 10 – 14 / 4 /1438 هـ، عبر موقع الجامعة من خلال بوابة القبول الإلكترونية – صفحة عمادة الدراسات العليا على الرابط www.kfu.edu.sa.

وأوضح الدكتور “عبد الله الدغيم” عميد الدراسات العليا بالجامعة، أن البرامج المتاح القبول فيها هي:

كلية العلوم: ماجستير “طلاب وطالبات” :العلوم في الفيزياء، العلوم في الكيمياء ،العلوم في الرياضيات ، علم النبات ،علم الحيوان ،علم الأحياء الدقيقة .

كلية التربية: ماجستير “طلاب وطالبات” :التوجيه والإرشاد النفسي ،الاقتصاد المنزلي التربوي .والدبلوم العالي في التوجيه والإرشاد الطلابي .الدبلوم العالي للإرشاد الأسري. الدبلوم التربوي العام .

كلية الطب البيطري: “طلاب فقط” الأحياء الدقيقة والمناعة، الطفيليات، صحة الحيوان، الطب الوقائي، الولادة والتناسليات والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، الطب الباطني، أمراض الطيور، علم الأدوية، الطب البيطري في علم الأمراض، علوم صحة الغذاء.

كلية إدارة الأعمال: “طلاب وطالبات” إدارة الأعمال.

كلية العلوم الزراعية والأغذية: “طلاب وطالبات”.

ماجستير “طلاب”: علوم الثروة السمكية ،علوم المجترات ،علوم الدواجن، وقاية نبات “أمراض” ، وقاية نبات “حشرات”، علوم الأغذية وتقنيتها، المحاصيل، الأراضي والمياه، الهندسة الزراعية، وقاية نبات “مبيدات”.

كلية الآداب: “طلاب وطالبات”.

دكتوراه في الآداب والنقد والبلاغة ، واللغويات “لغة عربية” .

ماجستير في التخصصات “طلاب وطالبات”: في الآداب والنقد والبلاغة، في اللغويات “لغة عربية”، وفي الكتاب والسنة، الفقه وأصوله، والعقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة.”طالبات فقط .:التاريخ الحديث التاريخ الإسلامي، الجغرافيا الطبيعية،علم الاجتماع.

كلية الطب: “طلاب وطالبات” في الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزيئية.

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات: “طلاب وطالبات” في الحاسب الآلي ونظم المعلومات ،وفي علوم الحاسب.