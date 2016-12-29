صحيفة تشيلية تشيد بجمهور الاتحاد

محمود أحمد (صدى):

أشادت صحيفة “elgraficochile” التشيلية بجمهور نادي الاتحاد قبل اللقاء المرتقب مع اتليتكو مدريد الإسباني يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن الاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيس النادي.

وقالت الصحيفة أن النادي يتمتع بجماهيرية كبيرة حيث تم بيع 62 ألف تذكرة بعد ساعات قليلة من بدء عملية بيع تذاكر اللقاء.

وأضافت ان المدرب لويس سييرا يعيش أيام سعيدة مع العميد خاصة بعد التأهل لنهائي كأس ولي العهد علي حساب الأهلي.