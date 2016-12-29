حي الكردي يعاني من تعثر مشروع النفق .. وتعليم المدينة يناشد أولياء الأمور بمراقبة أبناءهم

نايف السالم (صدى):

حذر “عمر برناوي” المتحدث الرسمي لتعليم المدينة المنورة، من خطورة الأعمال الإنشائية غير المكتملة المتواجدة في حي الكردي، على الأهالي والطلاب، داعيا الأسر إلى إحكام الرقابة على ابناءهم.

وأشار “برناوي” إلى أن متابعة انتظام الطلاب تقع على عاتق إدارات المدارس التى تتلزم وفقا للنظام بالتواصل مع أولياء الأمور في حالة التغيب واستدعائه، وتطبيق لوائح السلوك والمواظبة، مطالبا أولياء الأمور بعدم تركهم لرفاق السوء والتعاون مع المدارس لاحتواء أي مشكلة تعيق تحصيلهم الدراسي أو في حال رصد أي ملاحظة أو سلوكيات مخالفة.

ويعاني الأهالي من تعثر مشروع نفق وتقاطع رئيسي في حي الكردي بسبب تعثره منذ 6 سنوات، مما يشكل خطرا كبيرا على الطلاب الذين استغلوه ليكون ملاذاً لهم عند هروبهم من المدرسة أو عقب خروجهم في نهاية اليوم الدراسي.