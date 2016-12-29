رئيس مكافحة الفساد السابق يوضح معوقات عمل الهيئة

طلال الغامدي (صدى):

أشار “محمد الشريف” رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق، إلى المعوقات التى تعاني منها الهيئة، ومنها عدم التشهير بالفاسدين، مؤكدا على حاجتها لإقرار بعض الأنظمة لتتمكن من النجاح في محاربة الفساد.

وأضاف خلال ندوة “قصة النزاهة في المملكة” التي نظمتها جامعة الطائف، لو قامت “نزاهة” بالتشهير فإن القضاء سيعاقبها بحكم قضائي، مشيرا إلى أن حل الإشكالية يكمن في قرار رسمي ونظام وفي أقل الأحوال منحها حصانة من القضاء بألا يعاقبها في حالة التشهير بالفاسدين.

وأكد “الشريف” أن الهيئة لا تستطيع الحصول على الأحكام القطعية للمحكوم عليهم من المحاكم، وذلك استنادا إلى نظام قديم تعتمد عليه وزارة العدل بأنها لا تزود أحكامها القطعية في قضايا الفساد إلا لجهات معيّنة.