مصرع طفل يمني 5 سنوات في حريق منزل شعبي بالمدينة المنورة

نايف السالم (صدى):

لقي طفل يمني يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه احتراقا داخل منزل أسرته الشعبي بحي العنابس بالمدينة المنورة.

وأوضح العقيد خالد الجهني المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة أن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغا بالحادثة وهرعت الفرق للموقع حيث اتضح أن الحادث حريق في منزل شعبي مكون من طابق واحد اقتصر على غرفة النوم.

وأضاف :”عملت الفرق على السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها وبعد إخماده عثر على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات يمني الجنسية متوفى داخل الغرفة سلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية وتحديد سبب الحادث”.