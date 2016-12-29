الجزائية تقضي بسجن مواطن 6 سنوات لإدانته بتأييد داعش وتواصله مع عناصر التنظيم

عادل الحربي (صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن متهم سعودي الجنسية 6 سنوات بعد ثبوت إدانته بمتابعته المواد الإعلامية التي تمجد التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وتأثره بها وإعجابه بذلك التنظيم , وعلمه بسفر اثنين من أقاربه إلى سوريا وانضمام أحدهما إلى ذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عنهما.

وثبت لدى المدعي العام إدانة المتهم بالتواصل المدان مع قريبيه أثناء وجودهما هناك, وتستره على قيام الثاني بتزويده بمعرف بموقع في التواصل الاجتماعي تويتر جميع المتابعين فيه من أعضاء التنظيم الإرهابي المسمى داعش , واستلامه أغراضًا ومبالغ مالية وتسليمها لأشخاص مشبوهين بناءً على طلب الأخير.

كما أدين بإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدامه برامج التواصل الاجتماعي بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في الاطلاع على المواد الإعلامية التي تمجد التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وفي التواصل مع أقاربه المشار لهما أعلاه أثناء وجودهما في مواطن الصراع والفتنة.

وعلى إثر ذلك قررت المحكمة تعزيره بسجنه مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وسنة وستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.