مصر تؤكد توافق مبادئ كيري لإحياء عملية السلام مع رؤيتها

القاهرة (صدى):

أكدت مصر أن المبادئ التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، تنسجم في معظم جوانبها مع التوافق الدولي والرؤية المصرية، ولكن تظل العبرة دائمًا في إرادة التنفيذ .

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم، إلى أن إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحتاج إلى جهد كبير خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت أن مصر تقف على استعداد دائم للمشاركة في هذا الجهد ورعايته مع شركائها الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالتواصل المباشر مع طرفي النزاع .