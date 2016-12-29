فصائل المعارضة السورية توافق على بدء محادثات سلام مع النظام

فصائل المعارضة السورية توافق على بدء محادثات سلام مع النظام
موسكو (صدى):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن موافقة النظام السوري وفصائل المعارضة السورية المسلحة على بد محادثات سلام.

التفاصيل لاحقاً..




3 تعليقات


  1. رعد *** [ عدد التعليقات: 641 ] 29/12/2016 في
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    1

    بداية روسيا لاتقبل أي مفاهمة وبعد الاحداث الاخيرة لانت روسياللسلام وغيره واتمنى ان نطلب المستحيل ولايلاحضوا

  2. رعد *** [ عدد التعليقات: 641 ] 29/12/2016 في
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    2

    تكميل للتعليق ولايلاحضوا فرحتنا بالسلام من اجل ان لانخضع لهم بشروطهم

  3. عذب الكلام [ عدد التعليقات: 4 ] 29/12/2016 في
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    3

    صراحة بوتين إنسان واضح ومباشر بخلاف الأمريكان مانعرف لهم خاتمة ولا عهود اللي طبلوا للثوار وبعدين تركوهم بدون دعم.


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