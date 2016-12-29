فصائل المعارضة السورية توافق على بدء محادثات سلام مع النظام

موسكو (صدى):
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن موافقة النظام السوري وفصائل المعارضة السورية المسلحة على بد محادثات سلام.
التفاصيل لاحقاً..
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن موافقة النظام السوري وفصائل المعارضة السورية المسلحة على بد محادثات سلام.
التفاصيل لاحقاً..
3 تعليقات
بداية روسيا لاتقبل أي مفاهمة وبعد الاحداث الاخيرة لانت روسياللسلام وغيره واتمنى ان نطلب المستحيل ولايلاحضوا
تكميل للتعليق ولايلاحضوا فرحتنا بالسلام من اجل ان لانخضع لهم بشروطهم
صراحة بوتين إنسان واضح ومباشر بخلاف الأمريكان مانعرف لهم خاتمة ولا عهود اللي طبلوا للثوار وبعدين تركوهم بدون دعم.