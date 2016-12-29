الخليج للتدريب يشارك في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد

نايف السالم (صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شارك فرع شركة الخليج للتدريب والتعليم مكة المكرمة في انطلاق فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس تحت شعار “معاً لتحقيق الإصلاح بسوق الضيافه الذي تنظمة المديرية العامة للسجون واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بالتزامن مع سجون دول مجلس التعاون الخليجي وتمتد فعالياته ٤ أيام بكل مناطق المملكة.

افتتح الحملة سمو وكيل امير منطقة مكة المكرمة الامير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود وسط حشد كبير من زوار السوق

حيث تم تكريم مدير فرع شركة الخليج للتدريب والتعليم فرع مكة المكرمة الاستاذ فهد بن عبدالله بخش بدرع من سموه الكريم والذي أثنى على الشركة ودعمها اللامحدود .

والجدير بالذكر تميزت مشاركة شركة الخليج للتدريب والتي تهدف الى تطوير وتدريب وتنمية قدرات المشاركين وتقديمها لكافة شرائح المجتمع .