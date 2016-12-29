فضيحة جنسية تهدد سمير نصري بعد اختراق حسابه على “تويتر”

معاذ محمود (صدى):

تورط الفرنسي سمير نصري، لاعب وسط إشبيلية الإسباني، في فضيحة جنسية، بعد سلسلة من التصريحات الغريبة التي أصدرها الحساب الرسمي للاعب عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

واتهمت أنارا أتانيس، الصديقة السابقة لنصري، اللاعب المعار من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، لإشبيلية الإسباني بخيانتها مع فتاة تدعى جميلة تقدم خدمات جنسية تابعة لإحدى الشركات، قبل أن ينشر حساب نصري على “تويتر”، عدد من التغريدات تتعلق باتصاله هاتفيا بإحدى شركات تقديم الخدمات للرجال مثل التدليك والمساج، وكذلك بعض الخدمات الجنسية وقد أورد أن فتاة تدعى جميلة تابعة لهذه الشركة ذهبت إلى غرفته في الثالثة فجرا ومارست معه الجنس وأبدى إعجابه بها للغاية.

وقال نصري في سلسلة تغريدات جديدة: “كل ما قلته عن وصول جميلة إلى غرفتي بالفندق في الثالثة صباحا وتقديم خدمات لي صحيح 100%”.

ونفى نصري الاتهامات في وقت لاحق، كل ما قاله في التغريدات السابقة، قائلا: “شخص ما اخترق حسابي وحاول نشر إشاعات وهمية وستعتذر الشركة في وقت لاحق عن كل ما تم ذكره في التغريدات السابقة”.