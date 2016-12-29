الضمان الصحي يتوعد بوقف خدمات الجهات غير الملتزمة بالتأمين لأفراد أسرة العامل

عادل الحربي (صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي، على أن النظام ينص على التأمين على كافة أفراد أسرة العامل، مشيرا إلى أن عدم شمول أفراد الأسرة كافة يعد مخالفة صريحة، متوعدا بوقف خدمات مكتب العمل عن الشركات والمؤسسات غير المتلزمة.

وأشار “محمد الشغرود” رئيس قسم علاقات الشركاء بالمجلس، إلى تلقي المجلس شكاوى عديدة بشأن حرمان بعض أفراد العائلات من التأمين، داعيا المتضررين كافة من عدم شمول أفراد العائلة بالتأمين الصحي للتقدم بشكاوى للمجلس، مؤكداً أن المجلس ملتزم بسرية الشكاوى وعدم الإفشاء عن الأسماء، بحسب عكاظ.

وأوضح “الشغرود” في ورشة عمل بغرفة الدمام أول من أمس، أن المجلس يمهل الشركات المخالفة فترة زمنية، ومن ثم يوقف عنها خدمات مكتب العمل، بالإضافة لعدم قدرتها على تحصيل المستخلصات المالية لدى الجهات الحكومية.