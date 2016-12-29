حارس الشباب يكلف الهلال 21 مليون ريال

معاذ محمود (صدى):

اقترب محمد العويس، حارس مرمى فريق الشباب، من الانضمام إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لخمسة مواسم مقبلة، مقابل 21 مليون ريال، من بينها مقدم عقد يبلغ ثمانية ملايين، إذ سيتقاضى 2.4 مليون في الموسم الواحد، بخلاف فيلا سكنية وسيارة فارهة.

ومن المنتظر أن تخاطب إدارة الهلال، مسئولي الشباب، من أجل شراء المدة المتبقية من عقد العويس الذي سيدخل الفترة الحرة بعد أيام، وسط منافسة من النادي الأهلي على الفوز بخدمات الحارس، إلا أن المقابل المادي الكبير للهلال يحسم صفقة الحارس.