مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي تحسم منافس تشيلسي على الدوري الإنجليزي

معاذ محمود (صدى):

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية، للمواجهة المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي في ملعب أنفيلد يوم السبت المقبل، حيث ستحسم نتيجة المباراة الفريق الذي سينافس منافسة تشيلسي المتصدر على الفوز بلقب البريمييرليج.

ويتصدر تشيلسي المسابقة برصيد 46 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب الـ40 نقطة، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل سيتي المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

فيما يشعر سيتي ببعض الراحة لغياب لاعب ليفربول الموهوب فيليبي كوتينيو الذي ما يزال يتعافى من إصابة في الكاحل، وهز كوتينيو شباك سيتي 5 مرات في آخر 6 مباريات بين الفريقين.