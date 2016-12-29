شرطة الجوف تلقي القبض على مطلقي النار على شاب.. وتضبط حدثين للسرقة

علي العنزي (صدى):

تمكنت شرطة منطقة الجوف من إلقاء القبض على 3 مواطنين، إثر إطلاقهم النار بالهواء بالقرب من منزل شخص، أسفر عن إصابته بطلق ناري في قدمه، وتم نقله لمستشفي الأمير متعب بن عبدالعزيز لتلقي العلاج اللازم، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.

في سياق آخر، أكد الرائد “يزيد النومس” المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف، عن تلقي غرفة عمليات دوريات الأمن بلاغا من وافد آسيوي، يفيد بتعرض المطعم الذي يعمل به للسرقة، وتمكنت القوات من ضبط حدثين، بتهمة سرقة مبلغ مالي من مطعم، وتم إحالتهما لدار الملاحظة الاجتماعية لإستكمال باقي إجراءات التحقيق.