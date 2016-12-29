ممرضة سعودية تنهي معاناة طفلة وتتبرع بجزء من كبدها لإنقاذها

نايف السالم (صدى):

تبرعت ممرضة سعودية تدعى عبير العنزي للطفلة بشاير نافع الرشيدي بجزء من كبدها في مشهد إنساني نبيل وشجاع يؤكد على خيرية هذه الأمة وأبنائها ويسطر أروع أمثلة العطف والرحمة، لا سيما وأنها لا تمت للطفلة بصلة قرابة ولم يكن عطاؤها مقابل حافز مادي بل كان لوجه الله.

جاء ذلك بعد عدة مناشدات من والد الطفلة بشاير لأهل الخير في سرعة التبرع بالكبد لفلذة كبده بعد إصابتها بتليف يهدد حياتها وصحتها للخطر،

وقد عبر والد الطفلةعن شكره وتقديره لهذه البادرة الشجاعة، واصفاً ما قامت به الممرضة بأنه صورة أخرى وشكل آخر من أشكال تراحم مجتمعنا وتلاحمه وخيريته وعطاءه وإنسانيته التي لا تضاهى في الوجود وليس لها حدود بدون مزايدة أو انتقاص.