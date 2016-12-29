العراق تبدأ المرحلة الثانية لتحرير الموصل من قبضة داعش

بغداد (صدى):

بدأت اليوم، المرحلة الثانية من معركة تحرير مدينة الموصل شمالي العراق، من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد توقف دام نحو أسبوعين.

وقال الفريق الركن “عبد الغني الأسدي” قائد جهاز مكافحة الإرهاب، إن قوات الجهاز باشرت بالتقدم نحو الأهداف المرسومة لها، حيث بدأت بتطويق حي القدس في الجانب الشرقي من المدينة، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

فيما أفادت مصادر في قيادة الشرطة الاتحادية، أن القوات الأمنية العراقية باشرت التقدم تزامنا مع انطلاق العمليات العسكرية، لتحرير ما تبقى من الساحل الأيسر للمدينة.

وفي السياق، شنت القوات العراقية الخاصة وقوات الجيش والشرطة الاتحادية هجوما على 5 أحياء في وقت مبكر من صباح الخميس، بدعم جوي من قوات التحالف الدولي، بحسب أسوشيتد برس.