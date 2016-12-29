“رونالدو” يكافئ نفسه بسيارة جديدة قيمتها 100 ألف جنيه استرليني

معاذ محمود (صدى):

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، على تقديم هدية خاصة لنفسه مع نهاية عام 2016 الذي شهد تألقا كبيرا له ليحصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع الريال وبطولة أمم أوروبا مع المنتخب البرتغالي، بجانب الفوز بالكرة الذهبية للمرة الرابعة في مسيرته الكروية.

وقام “رونالدو” بشراء سيارة مرسيدس بمقابل 100 ألف جنيه استرليني في ظل شغف اللاعب البرتغالي الكبير بشراء السيارات، حيث نشر الالعب صورته بحجانب السيارة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.