لاعب برشلونة السابق: ريال مدريد سيظل سببا للإزعاج و”ميسي” الأفضل في العالم

معاذ محمود (صدى):

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب نادي السد القطري وبرشلونة السابق، أن نتيجة التعادل، التي انتهت بها مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة، كانت عادلة.

وأضاف “تشافي”، أنه يتمنى أن يستمر لويس إنريكي في قايدة الفريق الكاتالوني وأن يبقى الأرجنتيني ليونيل ميسي وإنييستا في الفريق، لأن هذا يعني أن يظل برشلونة يتمتع بحالة جيدة.

وشدد نجم المنتخب الإسباني السابق، أن ريال مدريد لا يتخلى عن إيمانه، ومعروف تاريخياً بقدرته على تحقيق الفوز وسيظل هكذا لأنه نادي كبير للغاية وسيكون سبباً للإزعاج الدائم لبرشلونة.

واختتم “تشافي” تصريحاته بان “ميسي” هو اللاعب الأفضل في العالم قائلا “بدون شك، بالنسبة لي هو اللاعب الأفضل في العالم وفي التاريخ، الوقوف بجانبه وبجانب إنييستا في حفل أفضل لاعب في العالم عام 2010 كان تاريخياً ورائعاً، لم أكن أتخيل أبداً وقوفي على منصة التتويج بالكرة الذهبية، سعدت كثيراً بمنح الجائزة لميسي، لقد كان قراراً عادلا”.