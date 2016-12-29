المملكة تدعو شؤون الحج الإيرانية لترتيب أوضاع قدوم رعاياها

نايف السالم (صدى):

قال وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بن طاهر بنتن أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترحب بقدوم كافة الحجاج والمعتمرين والزوار دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، وحريصة على تطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة لتيسير موسم حج هذا العام على أكمل وجه.

جاء ذلك بعد أن انطلقت في وزارة الحج والعمرة اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج لأكثر من 80 دولة بهدف تنظيم إجراءات قدوم الحجاج من كافة دول العالم الإسلامي ودوّل الأقليات، والتنسيق مع مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد ومؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة.

واوضح بنتن أنه تم دعوة وفد شؤون حجاج إيران للقاءات انطلقت في وزارة الحج والعمرة مع وفود ٨٠ دولة لترتيب أوضاع قدوم حجاجهم وما سيقدم لهم من خدمات، مشيراً أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيهات خادم الحرمين، ويتم خلالها تزويد الوفود بكافة التعليمات المنظمة لشؤون الحج في المملكة، بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.