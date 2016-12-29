بالصور : مي العيدان تفتح النار على لجين عمران وطليق اسيل !!

فيصل إبراهيم (صدى):

فتحت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان عن طورها، النار على زميلتها السعودية لجين عمران، قائلة أنها أقفلت الخط في وجه الأخيرة مرّة، كما هدتها بنشر رسالة نصية منها.

ونشرت العيدان منشوراً طويلاً عبر حسابها على تطبيق “انستغرام”، استخدمت فيه عبارات حادة اللهجة والسخرية لإبراز “فضلها” على عمران، على حد قولها.

وكتبت: “تتذكرين اخر مره اتصلتي فيني و اغلقت الخط في وجه اتصالك وكنسلته ترى عندي المسج مالك للحين وأقدر انشره لكن للان مستواي اللي مايناسب مستواك مايسمع لي فاليد العليا خير من اليد السفلي”.

وأستكملت: “ولا نسيتي اتصالاتك علي اول مادخلتي الام بي سي و تطلبين مني ضيوف فنانين يكونون جايين دبي عشان يطلعون معاج بالبرنامج عشان تتشطرين امام ادارة الام بي سي انك حبني فنانين من افلوس وعلى رأسهم طارق العلي و باسم عبدالامير و غيرهم كثيو ونسيتو لما تصلين علي الصبح تقوميني من عز نومي عشان تأخذين معلومات خاصه للضيوف نسيتي لما قوميتين على لقاء سعاد عبدالله”.

وهاجمت الإ‘لامي خالد الشاعر طليق شقيقة لجين النجمة اسيل عمران بالقول: “واللي طليق اختك المتخلف المستوى يهين سعاد عبدالله ويقول لها على الهوا زوجك فيصل الضاحي ماكان يغار من عبدالحسين عبدالرضا و مسخرته سعاد عبدالله وقالت له على الهواء هذا سؤال متخلف نسيتي لما جيتي الكويت وخذيتك عند حياة الفهد وصادقتك عليهاوالحمدالله الكل احياء يرزقون”.

وختمت: “وبنسبه للبيوت يا ام بيت للعلم فقط انا شاريه بيت قبلك وإذا حبيتي اصورلك بس حنا مو محدثين نعمه لو نشتري جزمه انصورها ماحد سالك عن بيتك انتي اللي رزيتي عمرك و اتصورين كل شي و انتي اللي طلعتي تتكلمين باللقاءات انا البيت انا شاريته موهديه لا مني ولا مني وهذا نفسه اللي سألتك بالنهايه انتي موظفه بالام بي سي مانتي شريكة وليد الابراهيم وعندي أشياء اكثر أتكلم فيها بس على قولت عبدالله رويشد خليني ساكت ساكت”.