رئيس بوليفيا يتعرض لموقف مخزي أثناء مشاهدته فيلما اباحيا

بوليفيا (صدى):

تعرّض الرئيس البوليفي “ايفو موراليس” لموقف حرج جدًّا خلال تواجده في المحكمة عندما صدرت أصوات غريبة من هاتفه لتكشف بأنه كان مشغولًا بمشاهدة أفلام خليعة.

وعلى الفور قام الرئيس جاهدًا بإطفاء الهاتف، لكنه سقط من يده على الأرض، ما أثار ضحك الحاضرين قبل أن يقفز مساعده من مقعده ويلتقط الهاتف ويناوله إياه.

وتداولت الرواية على شبكات التواصل الاجتماعي ،وتسجيل لتلك الاصوات الصادرة من الهاتف التي استمرت قبل أن ينجح الرئيس البالغ من العمر 57 عامًا في النهاية بإطفائه.